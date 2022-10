Usare la chiavetta Internet con tablet e cellulari

Leggi su navigaweb

(Di martedì 18 ottobre 2022) Con unapossiamo portarecon noi e collegare un portatile o un qualsiasi PC desktop, sfruttando l'offerta dati inclusa nella SIM inserita al suo interno. Una(oKey) normalmente non è utilizzabile su uno smartphone (Android, iPhone o altri) o su un, limitando moltissimo la sua possibilità di impiego. Per poter dovremo utilizzare alcuni accorgimenti particolari, così da poter connettere qualsiasi dispositivo via Wi-Fi ad essa (inclusi i PC con sistema operativo Windows, una Smart TV o un MacBook). In questa guida vi mostreremo tutti i metodi perlaper connettere aduno un telefono ...