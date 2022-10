Real | l’ex pres Calderón | “Benzema o Mbappé? Non c’è discussione Su Ancelotti…”

Calciomercato.com

Sentito, in video - collegamento, anche il presidente del...ha chiesto due anni di carcere e 10 milioni di euro di multa per'... A processo anche i duepresidenti del Barcellona, Sandro Rosell ...Gonzalo Higuain in lacrime per'addio al calcio giocato. Dopo più di settecento partite coi club,...Madrid, Napoli, Juventus, ... E' finita 3 - 0 per i padroni di casa, trascinati dall'... Real Madrid, nuova avventura per l'ex capitano: si trasferisce in Messico