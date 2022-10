L’insalata russa | la ricetta di un classico piemontese a Striscia la notizia

Leggi su lopinionista

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il 18 ottobre in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina” Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Dennis Panzeri e Federico Ceretto del ristorante La Piola ad Alba. Dennis e Federico ci propongono ladel, un grande e intramontabiledella cucinae italiana. Il segreto? Bilanciare l’acidità del– un mix di carote, sedano, patate, zucchine, piselli – e la grassezza della maionese, rigorosamente fatta in casa. Classe 1974, Dennis Panzeri, dopo gli studi alberghieri, comincia la ...