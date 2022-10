(Di martedì 18 ottobre 2022) L’attesa per rivedere in campo Paulcon lantus dovrebbe durare ancora un paio di settimane: le ultime Paulè stato ingaggiato dallantus a parametro zero la scorsa estate e ancora deve scendere in campo per la prima volta in questa stagione. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’attesa prima di tornare a vedere il francese in campo è di due settimane. Il centrocampista è fermo da luglio scorso per un infortunio al menisco ed avrebbe fissato comedil’ultima sfida del girone di Champions League contro il Psg allo Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Da quando sono arrivato ho sempre sentito che 'lanon muore mai'. Non era una paritita facile, c'era una grande carica psicologica. La cosa più ...stati contatti ma ancora nessun accordo. ...Sono corrette le affermazioni di Tare sulle condizioni finanziarie di alcuni club In un intervento alla Luiss, il ds laziale ha, Roma, Milan e Inter " tecnicamente falliti" e " tenuti in vita perché il sistema ne ha bisogno". Per amore di verità e per non esporre gli studenti a frasi casuali, è bene premettere ... Juve, definito il rientro di Pogba: ecco la data Infortunio Pogba, ormai definito il rientro in gruppo del centrocampista francese: la Juve conta di ritrovarlo per quella gara ...La Juventus sembrava poter portare a Torino un attaccante come Firmino; con lui l'attacco bianconero avrebbe svoltato in maniera importante.