IUCN and Huawei Launch Tech4Nature Publication to Showcase Best Practices in Technology-based Nature Conservation

(Di martedì 18 ottobre 2022) GLAND, Switzerland, Oct. 18, 2022 /PRNewswire/The International Union forof) anded a PANORAMA– Solutions in Focustoday, showcasing the role ofin achieving effectiveoutcomes in 22 projects across 19 countries. The cases referenced in thewere selected from over 50 solutions that address six majorchallenges. These challenges include the management of protected areas, monitoring species, cultivating community involvement, and financingaction. "There is a clear growing momentum and buy-in from the ...

LifeGate

Motivo per il quale, come molte altre specie del sottogenere Saussurea Eriocoryne, anche la Saussurea khunjerabensis dovrebbe essere inclusa nella Lista Rossa, valutando "lo stato di ...La stessa, infatti è inserita nella lista rossa delle piante italiane e in quella regionale ed è inserita nelle specie da proteggere dell'(International Union for Conservation of Nature) . È ... Quali sono le piante a rischio di estinzione negli Stati Uniti The Endowment Index® calculated by Nasdaq OMX® (Symbol: ENDOW) declined 7.50% (on a total return basis) for the third quarter ended September 30, 2022. This compares to the Global 60-40 Portfolio (60% ...Specialty Coffee Roaster Kicked Off Q4 By Announcing a New Look, New Location, as well as New Products and Services on International Coffee Day MILTON, Ga., Oct. 18, 2022 /PRNewswire/ -- Boarding Pass ...