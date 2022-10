Inter | Brozovic accelera il rientro | in campo già ad inizio novembre

(Di martedì 18 ottobre 2022) Prosegue il programma di recupero di MarceloNon solo Romelu Lukaku. In casa, infatti, si guarda con attenzione al recupero dall’infortunio di Marcelo. Il centrocampista croato, infortunatosi in Nazionale, potrebbe già tornare a disposizione per l’ultima partita di Champions League contro il Bayern Monaco. “potrebbe recuperare con calma dall’infortunio, ma invece sta andando di fretta: potrebbe essere in panchina già a Monaco per poi tornare alla normalità contro la Juve. Prima di quella sfida, però, per l’c’è un trio di incroci delicati: Fiorentina-Viktoria Plzen-Sampdoria, da qui passa la qualificazione in Champions e la risalita in campionato”. “Brozo resta comunque il tenutario delle chiavi del gioco e il titolare designato ma, se Calha continuasse su ...

Ma quelli fermi sono molti altri: Maignan, Messias, Calabria, Kjaer e De Ketelaere nel Milan, Dybala nella Roma, Di Maria nella Juve, Lukaku e Brozović nell'Inter: ben 94 infortuni muscolari con ...Menzione anche per Calhanoglu: Brozović resta il faro, ma il turco davanti la difesa è uno che sa ...Onana (getty images) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Il centrocampista nerazzurro è di nuovo al suo livello. Prestazioni da leader in mezzo al campo e due gol in pochi giorni tra Barcellona e Salernitana.