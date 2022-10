Firenze | il fatto non costituisce reato | genitori Renzi assolti in appello

(Di martedì 18 ottobre 2022), 18 ott. (Adnkronos) - "Ilnon". La Corte didiha assolto con formula piena i coniugi Tizianoe Laura Bovoli,dell'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva Matteo, finiti a processo per due presunte fatture false per complessivi 160mila euro più Iva. In primo gradoe Bovoli, il 7 ottobre 2019, erano stati condannati dal Tribunale dia un anno e nove mesi di reclusione. La Corte ha accolto la ricostruzione del collegio difensivo deidell'ex premier composto dagli avvocati Federico Bagattini, Lorenzo Pellegrini, Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, respingendo la richiesta della ...

