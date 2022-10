Fiorentina-Inter | Inzaghi sorride | un titolare verso il rientro

Leggi su rompipallone

(Di martedì 18 ottobre 2022) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi, Romelu Lukaku verrà sottoposto a nuovi esami strumentali. Se questi daranno un buon esito allora il calciatore potrà aggregarsi al resto della squadra in vista dimatch in programma sabato 22 ottobre alle ore 20:45. Romelu LukakuStando a quanto fermato dalla rosea filtrerebbe ottimismo sulle condizioni di Romelu Lukaku, il quale sarebbe pronto a riabbracciare nuovamente i suoi compagni. Il tecnico nerazzurro da parte sua non vede l’ora di schierare la Lu-La in attacco.