Così Putin vuole spaccare il fronte democratico Parla Walker Ned

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Le autorità russe useranno tutti gli strumenti a loro disposizione – tra cui la coercizione energetica, l’intimidazione psicologica e gli inviti a negoziare – per scalfire l’unità delle democrazie”. A dirlo a Formiche.net è Christopher, vicepresidente del National Endowment for Democracy, organizzazione non governativa finanziata dal Congresso degli Stati Uniti d’America.è uno dei massimi studiosi di queste tattiche messe in campo dalle autocrazie e ha recentemente pubblicato un articolo sul Journal of Democracy dal titolo “Rising to the Sharp Power Challenge”. Il regime russo di Vladimir, “come la Cina e altre potenze affini, utilizza strategie di divide et impera per promuovere i propri interessi”, spiega a Formiche.net. “Queste strategie basate sulla divisione sono il pane quotidiano di questi regimi ...