Commercio estero | Istat | ad agosto disavanzo sfiora 10 miliardi

(Di martedì 18 ottobre 2022) ROMA – Ad“il deficit energetico si amplia ulteriormente, raggiungendo in valore assoluto quasi i 12e, con una riduzione dell’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, contribuisce a uncommerciale di quasi 10”. Così l’nel suo commento alle stime suldi. Nel dettaglio: ilcommerciale è di -9.569 milioni, a fronte di un avanzo di 1.015 milioni dell’2021. Il deficit energetico raggiunge, in valore assoluto, 11.864 milioni (-3.487 milioni l’anno prima). I prezzi all’importazione crescono del 3,0% su base mensile e del 23,7% su base annua +21,2% a luglio). Nelle stime di, l’vede una ...

...fondamentale per partecipare al Premio è l'essere regolarmente iscritti alla Camera di...riferimento per tante altre realtà aziendali ed enti pubblici e privati attivi in Italia ed all'...fondamentale per partecipare al Premio è l'essere regolarmente iscritti alla Camera di...riferimento per tante altre realtà aziendali ed enti pubblici e privati attivi in Italia ed all'ROMA - Ad agosto "il deficit energetico si amplia ulteriormente, raggiungendo in valore assoluto quasi i 12 miliardi e, con una riduzione dell'avanzo ...Non solo il Giappone, la Cina, la Corea del Sud e le Filippine: ecco una meta asiatica meno conosciuta che sicuramente ci ruberà il cuore ...