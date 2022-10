Berlusconi | “Licia Ronzulli capogruppo al Senato e Alessandro Cattaneo alla Camera”

(Di martedì 18 ottobre 2022) ROMA – Le indicazioni per l’elezione dei capigruppo di, prevista per il pomeriggio di oggi, 18 ottobre 2022, Silviole invia attraverso una lettera ai parlamentari. Nella quale scrive:”Per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è L'articolo proviene da Firenze Post.

propone i nomi diRonzulli per il Senato e Alessandro Cattaneo alla ......ancora per il contributo che avete dato alla nostra campagna elettorale - scrive Silvio...capigruppo è per l'onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice...Berlusconi ripropone la Ronzulli per un ruolo di prestigio, questa volta la indica come capogruppo per il Senato. “Questa la mia proposta come nuovi capigruppo”..Nella nota in cui comunica i capigruppo di Camera e Senato, Silvio Berlusconi si dice “lieto” che tra i parlamentari del suo partito ci ...