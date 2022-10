Bayern Monaco | Nagelsmann carica | «Vogliamo anche la Coppa di Germania»

(Di martedì 18 ottobre 2022), Julianparla alla vigilia del match tra i Bavaresi e l’Augsburg, valido per ladiIn conferenza stampa, il tecnico delJuliani suoi in vista del match con l’Augsburg indi. LE PAROLE – «Abbiamo l’ambizione di vincere la. Quindi domani dobbiamo vincere contro l’Augsburg, questo è il nostro compito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Juventus, futuro Vlahovic: ilsi tira fuoriUna mancata qualificazione alla prossima Champions League, oltre che per le casse della proprietà, andrebbe però ad incidere ...Infatti, è stato consegnato all'ala delil Socrates Award, per tutto l'aiuto che ha dato al suo paese, dimostrando solidarietà . Ha investito parte dei suoi guadagni per dotare il suo ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 18-10-2022 Carlo Nesti: “Quest’anno.Bayern Monaco, Julian Nagelsmann parla alla vigilia del match tra i Bavaresi e l’Augsburg, valido per la Coppa di Germania In conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann carica i ...