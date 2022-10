Aiuti Covid tutti al Nord Ora Tridico fa il meridionalista

Rappresentanza in Italia della Commissione europea

... senza coni d'ombra e chiaroscuri, come fece per il. Siamo invece al giorno per giorno, all'... Gliper l'acquisto di un veicolo elettrico, per esempio, passeranno da 6 a 7mila euro. Lo ha ...... sta affrontando una grande crisi; le restrizioni anti -, con lockdown severissimi, hanno ... Arabia Saudita invia 400mln in Ucraina/a Zelensky per 'allentare' ira Usa Oggi si potrebbe ... Aiuti di Stato: la Commissione pubblica una nota informativa sull'uso del quadro temporaneo per la COVID-19 «Da inizio pandemia, il quadro temporaneo sugli aiuti di stato per il covid-19 (adottato il 19 marzo 2020 e aggiornato successivamente ...Le piccole e medie imprese del Nord sono state le grandi beneficiarie degli aiuti contro l'emergenza sanitaria. Il 70% delle prestazioni, tra cassa integrazione, bonus per gli autonomi e ...