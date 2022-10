A novembre torna la 5^ edizione di AIXA Summit | un lustro sull’onda dell’intelligenza artificiale italiana e non solo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Business International – Fiera Milano il 15 e 162022 aspetta tutti gli interessati del mondo dell’innovazione tecnologica all’Allianz MiCo di Milano per scoprire i segreti di un settore in grande espansione Tra gli oltre 50 speaker che si alterneranno sul palco nella due giorni di tavole rotonde e keynote speech, saranno presenti anche alcuni dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria, come Assintel, Anitech-Assinform, l’Associazioneper l’Intelligenza, EurAI e EuropIA La kermesse, che ha ricevuto anche il patrocinio dell’IIT – Istituto Italiano di Tecnologia e di ASSINTEL, sarà affiancata anche dalla colocalizzazione di due eventi dedicati al mondo del digital marketing come SMXL Milan e IAB Forum, che andranno a comporre un ideale trittico dedicato al mondo della ...