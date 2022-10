Tregua tra Berlusconi e Meloni | «Insieme al Quirinale» A Fi 5 ministeri ma Fdi tiene il punto per Nordio alla Giustizia

Il fatto che il centrodestra vada unito alle consultazioni al Quirinale "è una buona notizia", ha affermato Lollobrigida in merito all'esito dell'incontroi due leader del centrodestra....sono animali"/ Bufala resta online ore COME CAMBIA IL TOTOMINISTRI DEL GOVERNO CON LASIGLATAMELONI E BERLUSCONI È stato siglato nella sede di Fratelli d'Italia il "patto" di...Dal faccia a faccia a via della Scrofa arriva l'accordo tra la premier in pectore e il leader di Forza Italia. A Lega e FI andranno cinque ministri ciascuno ...Due vicepremier, sei ministeri per Forza Italia, ma non la Giustizia e il Mise. La tregua tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sancita in via della Scrofa dà il là alla formazione della squadra di g ...