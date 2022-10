Sta per esplodere la rivolta | Italia nel caos | la profezia di Bertinotti | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, ecco ospite in collegamento Fausto, ormai fuori dai giochi politici ma col cuore sempre ben saldo a sinistra. Si parla delle elezioni dei presidenti di Camera e Senato, rispettivamente di Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Nomi contro cuispara ad alzo zero. "Si potrebbe dire che non abbiamo che lacrime da piangere. Certo una cattiva campagna elettorale non lasciava presagire granché di meglio, ma così è andata persino peggio", sentenzia subito. Dunque, aggiunge: "Vorrei ricordare la distanza abissale della politica dal dramma quotidiano che vive ogni giorno molta gente comune. Una crisi sociale devastante e con aree del paese prossime alla, non per ragioni politiche, ma perché non ce la fa più, perché c'è un problema di ...