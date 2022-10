Sampdoria-Roma in tv e streaming | dove vederla

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I blucerchiati di Stankovic sfidano i giallorossi di Mourinho nel posticipo del lunedì della 10ª giornata di Serie A:vedereLa, passata sotto la conduzione tecnica di Dejan Stankovic dopo l’esonero di Marco Giampaolo, ospita ladi José Mourinho nel primo posticipo del lunedì della 10ª giornata della Serie A 2022/2023. I blucerchiati sono ultimi in classifica con 3 punti, i giallorossi si trovano al 6° posto a quota 19.: la partita si giocherà lunedì 17 ottobre 2022 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d’inizio alle ore 18.30. A dirigere la gara sarà il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Clicca qui per i precedenti diLa partita ...

18:15 Tiago Pinto prima di" In una squadra come lagli infortuni si trasformano in opportunità per gli altri calciatori. Belotti e Abraham hanno fatto un buon secondo tempo con ...Dejan Stankovic, allenatore della, ha parlato prima del fischio d'inizio della sfida contro laDejan Stankovic, allenatore della, ha parlato a Dazn prima del match contro la. LE PAROLE ...