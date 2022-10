(Di lunedì 17 ottobre 2022) E' un Fabiovelenosissimo quello che si sfoga, in una lunga nota, dopo l'attacco violentissimo sferrato dallaal nuovo presidente del Senato Ignazio La. «Non sanno perdere o, forse, sono solo terrorizzati che il nostro governo possa disboscare inaccettabili privilegi che lasi è assicurata nei decenni, a danno dei cittadini. Altrimenti che senso avrebbe l'accusa rivolta a Giorgia Meloni di aver scelto alle Presidenze di Senato e Camera personalità "divisive"? Vi risulta per caso che Pietro Ingrao, Nilde Iotti, Giorgio, Luciano Violante, Fausto Bertinotti, Laura Boldrini, tutti presidenti della Camera, fossero 'conciliantì e non ben più '"divisivi"?" "Erano comunisti - continua, vicepresidente della Camera nella passata ...

Il Tempo

Alla replica del presidente FdI: 'Non sono ricattabile'. Tra i due è gelo. Il Cav non ha ... che appartiene a un'altra categoria', conferma Fabio(FdI), che si dice assolutamente ...Ovviamente - tra zoomate sugli appunti e dichiarazioni al- non c'è però alcun accordo. ... Fabioalla Transizione ecologica e Raffaele Fitto agli Affari Ue, Matteo Salvini alle ... Rampelli al vetriolo contro la sinistra: "La Russa divisivo Ma se piaceva pure al compagno Napolitano..." E' un Fabio Rampelli velenosissimo quello che si sfoga, in una lunga nota, dopo l'attacco violentissimo sferrato dalla sinistra al nuovo ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...