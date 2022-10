Pallone d’Oro 2022 | Benzema il super-favorito | tutti i candidati

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ancora poche ore e verrà assegnato ilnell’attesissima serata di gala nel Theatre du Chatelet di Parigi. Le più grandi stelle del calcio si contendono il trofeo individuale più prestigioso e ambito, la corona di cui solo il migliore della stagione precedente può fregiarsi. Negli ultimi due anni, il trofeo è andato a Lionel Messi (nel 2019 e nel 2021, nel 2020 non venne assegnato), che quest’anno non compare nemmeno tra i 20. Il grandissimonon può che essere Karim, assoluto trascinatore del Real Madrid nella passata stagione, segnando gol pesantissimi non solo per la vittoria della Liga, ma soprattutto per permettere ai Galacticos di vincere la loro 14esima Champions League. Non sembra davvero esserci spazio per gli altri, questa volta: i ...