Maneskin | Olimpico e San Siro per il 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dopo l’uscita del brano “The Loneliest”,entrato immediatamente nelle classifiche di 28 Paesi e più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify, al numero uno nella classifica FIMI dei singoli, isi prendono gli stadi. Hanno annunciato due speciali date evento, allo Stadiodi Roma giovedì 20 luglioe allo Stadio Sandi Milano lunedì 24 luglio. Per l’acquisto dei biglietti online bisogna aspettare a domani, martedì 18 ottobre alle ore 11.00, e domenica 23 ottobre alle ore 11.00, nei punti vendita autorizzati. Ad attendere iè Loud kids tour. Dopo il Sold Out di Città del Messico del 26 ottobre, li attende il Nord America, prima del rientro in Italia del 23 febbraio, per poi toccare tutta Europa. 57 date ...