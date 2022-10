Le versioni non ufficiali di WhatsApp sono un rischio per la privacy e la sicurezza dei dati

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I ricercatori di Kaspersky, azienda russa con sede a Mosca fondata nel 1997 e specializzata nella produzione di software progettati per lainformatica, hanno scoperto duenondi, chiamate YoPlus, che rappresentano un pericolo per lae ladeidegli utenti perché nascondono un virus capace di entrare in possesso della password per accedere al profilo ufficiale didell’utente. Secondo Kaspersky, negli ultimi due mesistati presi di mira più di 3.600 utenti. Le applicazioni nonsimili ahanno delle funzionalità in più rispetto alla versione originale e questo ...

