La Russa sull’incontro di via della Scrofa tra Berlusconi e Meloni | «Ci aspettiamo armonia»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il neo-eletto presidente del Senato non parteciperà alla riunione di viatra Silvioe Giorgia, ma è perentorio sul fatto che «l’Italia abbia bisogno di un governo al più presto». Un auspicio? «Da questo incontro ci si aspetta», afferma Ignazio Laai cronisti assiepati fuori da Montecitorio. Ricostruendo le risposte brevi alle tante domande che piovono sulla seconda carica dello Stato, il discorso di Latende a sottolineare che «– la mattina delle elezioni per le presidenze delle Camere – aveva detto di essere d’accordo su tutto. Mi auguro che quindi si ritorni a quell’intesa, più o meno uguale». Al microfono di Rainews24, poi, Laspecifica che l’intesa di cui parla ...

