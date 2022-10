La Readership dei Principali Quotidiani

Orizzonte Scuola

[clicca per ingrandire] The post LaPrincipali Quotidiani appeared first on ......5 milioni di lettori (+9,0%) e in generale troviamo un rafforzamento dellasu carta e/o ... In un giorno medio il 21,8% degli italiani sceglie unoprincipali quotidiani su carta o digitale ... Piano didattico personalizzato, fra incombenza burocratica e diagnosi da interpretare. I commenti dei lettori Leading youth brand, Junkee Media, is pleased to announce the appointment of Alice Griffin as the new Editor-in-Chief of Junkee.L'11 ottobre sono stati i pubblicati i dati Audipress II/2022, che registrano una crescita dei lettori, sia su carta che digitale ...