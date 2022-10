Io al Viminale? Mi piacerebbe | ma La rivelazione di Salvini

Agenzia Nova

"Mifare il ministro dell'Interno perché penso di averlo fatto bene. Detto questo, Matteo Piantedosi (in pole per il, ndr) è il prefetto di Roma ed è uno dei servitori dello Stato ...... ma non sarebbe un desiderata dello stesso imprenditore mentrea Silvio Berlusconi per ... All'ex capo di gabinetto di Salvini al, il prefetto Matteo Piantedosi, dovrebbe essere ... Salvini: “Mi piacerebbe tornare al Viminale, ma con Piantedosi i decreti li abbiamo scritti insieme”