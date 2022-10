Il taglio per il giuramento è già pronto | le parole del parrucchiere della premier in pectore

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I capelli di Giorgia Meloni? “Sono già venute quasi 50 donne nel mio salone che mi hanno chiesto ilalla Giorgia, le mie clienti mi telefonano e mi chiedono il‘bob lungo’, ilalla Meloni, e il suo stesso colore, un biondo mielato”. A parlare a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è Antonio Pruno,inGiorgia Meloni, che oggi è stato ospitetrasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Per il probabiledapensa le farà un nuovo look? “No, magari cambierò la piega, vediamo come ci si sentirà quella mattina. Probabilmente Giorgia si presenterà con il ‘bob lungo’ biondo mielato – ha detto Pruno a Un Giorno da Pecora – magari ...

Io Donna

PIERO GUADAGNA MENO, MA SEMPRE PARECCHIO - Ilrichiesto da Piero Chiambretti, da 3 mila a 800 euro era cospicuo. ed era stato argomentato ...ombra di dubbio che non ci siamo motivi validi...Restano invece in vigore ildi contributi13 miliardi di sterline alla previdenza nazionale e quello di 1,5 miliardi di sterline all'imposta di bollo. "La spesa singola più grande nel ... Tagli di capelli per i visi tondi, quali sono i migliori Qualcosa si è rotto nel Barcellona, ora le difficoltà sono gli occhi di tutti. Le crepe emerse in Champions League contro Bayern Monaco e, soprattutto, nel doppio confronto con l'Inter sono state ulte ...Inaugurata questa mattina la nuova sede dell'Università dell'Aquila che sorgerà all'interno del Tecnopolo d'Abruzzo. (ANSA) ...