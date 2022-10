Governo | Cingolani “Tempo per i tecnici credo sia finito”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento di tornare a lavorare” nel mio ruolo, “c’è stata una possibilità” di restare al ministero. “In accordo con il premier ho garantito un periodo di supporto per la continuità perchè ci sono dossier particolarmenteed è importante che l’Italia si presenti nei contesti internazionali con una certa continuità, poi il mioè esaurito. C’è unper ie uno per i politici, quello deisia”. Così Roberto, ministro uscente della Transizione ecologica, ospite a ‘Quarta Repubblicà su Retequattro. “In questo momento gran parte degli Sati sono preoccupati per i costi dell’energia e alcuni sono disposti a pagare qualunque prezzo, ma questo porta a un problema perchè fa venire ...

... secondo cui avrebbe potuto svolgere un incarico per il nuovoe il suo successore. Protagonista di alcuni incontri anche con Giorgia Meloni , per un breve periodo sembrava anzi che...... vorrebbe giurare nelle mani del capo dello Stato, con la sua squadra di, al più tardi ... Al posto di Robertoandrebbe Gilberto Pichetto ma l'energia potrebbe tornare a via Veneto, con ...Il ministro della Transizione Ecologica: "Dalla Ue sterzata positiva sul price cap”. E ancora: “Lo sblocco del rigassificatore di Piombino è un imperativo non negoziabile" ...Roberto Cingolani fa il punto sull'emergenza gas e sulle prospettive dei prezzi per i prossimi mesi. Il ministro della Transizione ecologica ...