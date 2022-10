Giro d’Italia 2023 | chi parteciperà? Attesa per Evenepoel | corteggiato Roglic

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È stato svelato quest’oggi, presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milanoil, il calendario del. La Corsa Rosa prenderà il via il 6 maggiodall’abruzzo, precisamente con una cronometro sulla Costa dei Trabocchi da Fossacesia Marina a Ortona (18,4 chilometri totali), e terminerà il 28 maggio a Roma. Svelato il percorso completo, ora cresce la curiosità per quanto riguarda i possibili partecipanti. Tra i big sarà molto probabile la presenza di Remco, trionfatore alla Vuelta a España 2022 e ai recenti Mondiali di Wollongong. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl Team qualche giorno fa ha infatti affermato che ci sono buone possibilità che lui partecipi al prossimoe ora, visti i 70 km a cronometro, il nativo di Aalst avrà ...

Padrone di casa alla presentazione del percorso del2023, il presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup, Urbano Cairo, ...Per evitare la condanna gli sarebbe servito uno dei suoi sprint al traguardo, lui che di vittorie ne ha collezionate 189 tra, Tour de France, Mondiali. Mario Cipollini , ex campione di ciclismo, è stato condannato dal tribunale di Lucca a 3 anni di carcere e a risarcire la parte civile per 85 mila euro. Le ...