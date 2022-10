Gas | buffonata Ue | il price cap solo per tre mesi

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sarà domani la giornata decisiva per la fissazione di un tetto massimo al prezzo del gas importato dall’Ue. Fra poche ore, infatti, la Commissione Europea presenterà la sua proposta legislativa, che verrà posta al voto del Consiglio Europeo – l’ultimo per il governo Draghi – tra giovedì e venerdì di questa settimana. Il nodocap Superati gli scogli dell’Olanda e, soprattutto, della Germania – la quale ha da sempre un rapporto privilegiato con Gazprom, che garantiva le forniture russe a prezzi inferiori rispetto agli altri Paesi – Ursula Von Der Leyen ha già anticipato i contenuti essenziali del nuovocap: si tratterà di un tetto massimo dinamico e per la durata di soli tre. Ciò, secondo i vertici di Bruxelles, garantirebbe “a evitare l’estrema volatilità e gli aumenti dei prezzi, nonché speculazioni che potrebbero ...