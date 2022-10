Eminem compie 50 anni | mille maschere ma sempre fedele a un solo Dio Il suo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Genio, provocazione e sregolatezza,oggi 50Marshall Bruce Mathers III: al secolo (o in arte). Artista che detiene un’infinità di record, come quello per il maggior numero di singoli venduti, e che con la sua Shady Records e l’amico nonché manager Paul Rosenberg ha prodotto e dato voce a musicisti del calibro di Bobby Creekwater, Cashis, Yelawolf e Westside Gunn ripercorrendo al contrario, e in parte, la parabola di vita che lo portò a essere scovato da Dr. Dre nel garage di Jimmy Iovine – presidente della Interscope Records – dopo aver perso le Rap Olympics di Los Angeles battuto, in finale, da Otherwize. Scosso il mondo tra la fine dei Novanta e i primi Duemila soprattutto con la violenza e la rabbia presenti nei suoi testi, arriva al grande pubblico col secondo “The Slim Shady EP” (2000) che gli vale l’uscita ...