Droga ed evasione | tre arresti dei carabinieri nel napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHanno eseguito trein meno di dodici ore, i, durante un servizio di monitoraggio nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Due persone sono accusate di spaccio di sostanze stupefacenti, l’ultima didaglidomiciliari. E’ finito in manette per spaccio diVincenzo Martusciello, 45enne di Caivano già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Idella stazione locale lo hanno sorpreso nell’isolato C3/2 del parco Verde mentre cedeva ad un “cliente” del posto una bustina in cambio di denaro. Ha provato a sfuggire all’arresto ma i militari sono stati più veloci. Addosso 31 dosi di cocaina, 62 di eroina e 30 euro in contante ritenuto provento illecito. Martusciello è finito in ...