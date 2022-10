Da Twitter – Carlo Ancelotti a settembre | “Ho detto a Fede Valverde che se non avesse segnato…

(Di lunedì 17 ottobre 2022): "Hoche se non ha segnato almeno 10 gol in questa stagione… mi strapperò la licenza da allenatore e me ne andrò!". #Real Madrid 15 ottobre, 5 gol segnati. pic..com/HWZ1IEN2Zf — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 16 ottobre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Il Fatto Quotidiano

Lo afferma suil leader di AzioneCalenda. 2 ore fa Berlusconi è arrivato nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa Silvio Berlusconi è arrivato nella sede di Fratelli d'...Lo afferma suil leader di AzioneCalenda. 46 minuti fa Berlusconi è arrivato nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa Silvio Berlusconi è arrivato nella sede di Fratelli d'... La vicepresidente di Azione: “Zan estremista come Fontana” "Se il Pd ed M5s , come sembra, faranno l'accordo per spartirsi tutte le vice Presidenze di Camera e Senato destinate all'opposizione, noi non parteciperemo al voto. Se questo accordo si materializzer ...L’ex giallorosso 46enne e la sua nuova compagna inquadrati dalla tv francese I due assistono alla partita di Ligue 1 tra Monaco e Clermont ‘vicini vicini’ Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai vivono l ...