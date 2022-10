A Bari apre il terzo ristorante dedicato a Sophia Loren

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Life&People.it Un altro omaggio per una delle attrici più importanti della storia del cinema. Dopo Milano e Firenze, aprirà anche ail, intitolato semplicemente “Restaurant”. Stando alle ultime indiscrezioni il locale vedrà la luce nel contesto del nuovo centro sportivo Green Park garantendo la bellezza di duecento coperti. Il rapporto tra la Diva e la Puglia Come il “cugino” milanese e quello fiorentino, anche ilbarese proporrà un servizio di ristorazione ad ampio respiro, accogliendo anche un bar, una caffetteria, una lounge e una pizzeria, proseguendo un rapporto ormai consolidato da diverso tempo. Non è un caso se proprio in Puglia l’attrice partenopea ha girato la sua ultima ...

Vaielettrico.it

... il tutto nell'indifferenza generale, ala libertà dei costumi, nell'abbigliamento, come in ...un foglio A4 che, piegato più e più volte come l'aveva piegato lui, era diventato un rettangolino ...Se Parma esi ritrovano di fronte al Tardini, dopo avere inaugurato il campionato di B (finì 2 - 2, un altro pareggio è a 3,60) e le quote sorridono ai gialloblù di Pecchia (1,95, contro il 3,60 ... Isotta Fraschini apre centro sull’idrogeno a Bari (ANSA) - ROMA, 17 OTT - La Coppa Italia entra nel vivo con i sedicesimi di finale, in programma da domani a giovedì. Otto gare, sette squadre di A e nove di B in campo: tra queste, la Spal di Daniele ...'Noi stiamo già spendendo le risorse del Next Generation Eu, quei soldi ce li siamo conquistati euro per euro, li vogliamo difendere. Non accettiamo ...