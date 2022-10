Un altro domani anticipazioni 19 ottobre 2022 | la scoperta di Julia

In ultima istanza, la proposta, che verrà ufficializzata, prevede anche la possibilità di un ... eliminerebbe il rischio che gli stati membri possano fare offerte più alte l'uno dell', ...... chepotrebbe presentare una serie di proposte per contenere i prezzi dell'energia. Tra ...europee stanno facendo sempre più ricorso al gas liquefatto - Reuters Più gas del necessario Un...(Teleborsa) - In attesa della presentazione ufficiale domani delle proposte della Commissione europea di un nuovo pacchetto di misure per affrontare la crisi dei prezzi dell'energia nell'Ue in vista..(ANSA) - ROMA, 17 OTT - La Coppa Italia entra nel vivo con i sedicesimi di finale, in programma da domani a giovedì. Otto gare, sette squadre di A e nove di B in campo: tra queste, la Spal di Daniele ...