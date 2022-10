Udinese | Marino | 'Con la Lazio scontro al vertice? Chi lo avrebbe mai detto'

...15 EUROPA EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE Svizzera U17 - SanU17 7 - 0 (Finale) ...Torino U19 - Napoli U19 1 - 1 (Finale) ITALIA SERIE A Inter - Salernitana 1 - 0 (*) Lazio -15:......15 EUROPA EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE Svizzera U17 - SanU17 10:00 Turchia U17 ...30 Torino U19 - Napoli U19 11:00 ITALIA SERIE A Inter - Salernitana 12:30 Lazio -15:00 ...Manca un’ora circa al fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Udinese, valida per la decima giornata di Serie A. Si prospetta una gara intensa per i biancocelesti, determinati a ...Sono 24 gli uomini scelti da Maurizio Sarri per il match contro l'Udinese, valido per la deciima giornata di Serie A. Il Comandante trova ancora Pedro e Provedel, rimasti a riposo ...