Agenzia ANSA

È statada un incendio in valle di Susa la roulotte presente in un presidio allestito dal movimento Noin località Venaus. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scorso giugno un ......in centinaia si sono recati sotto il comune per rivendicare la loro contrarietà al progettoe ... Il percorso è terminato davanti alla fabbrica ex Lanerossi, che verràper diventare polo ... Tav: distrutta da incendio roulotte No Tav in Valle Susa È stata distrutta da un incendio in valle di Susa la roulotte presente in un presidio allestito dal movimento No Tav in località Venaus. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scorso giugno ...Incendio al presidio No Tav di Venaus. Ieri sera, le fiamme hanno avvolto e distrutto una roulotte, dietro alla casetta di legno e a pochi metri dalla strada statale, e grazie all'intervento dei vigil ...