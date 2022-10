Sarri durissimo | “Così non gioco | Lotito può prendere un altro allenatore”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Non ha usato troppi giri di parole Maurizioal termine della sfida dell’Olimpico contro l’Udinese di Andrea Sottil, terminata sull’inaspettato punteggio di 0–0 e condita, per i biancocelesti, dalla tegola dell’infortunio di Ciro Immobile. Al termine del match contro i friulani, il tecnico biancoceleste ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto eloquenti e significative sulle condizioni del terreno didello stadio della capitale: “Se il terreno didell’Olimpico è questo,puòun. Su questo campo non ci.” LazioDichiarazioni in tono evidentemente provocatorio quelle rilasciate dall’exanche di Napoli e Juventus, ...

CalcioToday.it

È merito di un ottimo Ivan Provedel: rispetto all'anno scorso, quandoalternava Reina e ... Ovviamente è merito anche dell'Udinese che in questo momento è un ossoper chiunque e che è ...62' - Dopo i cambi Barak e Milenkovic per Amrabat ed Igor in casa Fiorentina,risponde con ... 27' - Interventodi Igor su Milinkovic: secondo ammonito tra le fila della Viola. 25' - ... Lazio, Sarri durissimo: la frase sullo scudetto non passa inosservata Al termine di Lazio-Udinese, mister Sarri ha parlato in conferenza stampa per commentare il risultato dell’Olimpico. USCITA DI IMMOBILE – «Un vice Immobile che abbia dei numeri ai suoi è dura.Un pareggio che non fa contento nessuno quello tra Lazio e Udinese che si devono accontentare di un punto. I biancocelesti non subiscono alcun gol anche stavolta ma non riescono a trovare la ...