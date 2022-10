Sara Carbonero | nuovo amore per l’ex moglie di Casillas | ecco chi è

, a un anno e mezzo dalla separazione da Iker Casillas , ha voltato definitivamente pagina. E ha ritrovato la felicità e l'amore con un musicista e produttore, che ha due anni meno di ...APPROFONDIMENTI Iker Casillas:, il tweet sul coming - out, il bacio, il divorzio, l'infarto e il tumore di lei Infine, una digressione su cosa comporterebbe fare coming - out per i due ...Sara Carbonero, a un anno e mezzo dalla separazione da Iker Casillas, ha voltato definitivamente pagina. E ha ritrovato la felicità e l'amore con un musicista e ...Iker Casillas, ex marito della giornalista Sara Carbonero, ha pubblicato un tweet di coming out, scatenando anche l'enigmatica reazione di un compagno di squadra. Poche ore fa è accaduto qualcosa che ...