Resta a Napoli la mostra su Don Chisciotte

(Di domenica 16 ottobre 2022)fino al 10 Gennaio 2023, laDontra, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi al Palazzo Reale di, curata da Mario Epifani, direttore di Palazzo Reale e da Encarnación Sánchez García, accademica corrispondente della Real Academia Española. Inaugurata lo scorso 19 maggio alla presenza dell’Ambasciatore di Spagna, Alfonso Dastis Quecedo, avrebbe dovuto concludersi il 6 settembre, ma è stata prorogata in considerazione del successo delle iniziative (eventi, aperture straordinarie) organizzate a Palazzo Reale durante l’estate, che hanno riacceso l’interesse per l’esposizione. Sabato 11 giugno, nel Cortile d’Onore grazie alla collaborazione con il Teatro di San Carlo ha avuto luogo una rara esecuzione di alcune arie del Don ...

Ore 10:30 - Inter a caccia dei 3 punti L'Inter attualmente è a 8 punti dale ha già sommato ... con Calhanoglu chequindi al suo (nuovo) posto da regista creativo e Asllani in panchina. ...Inoltre, per tutti gli appassionativalida la novità della stagione che riguarda Eleven ... Diretta/ Brindisi(risultato finale 77 - 70): prima vittoria per i pugliesi! DIRETTA MILANO ...A vivere sotto un vulcano Lise Moutoumalaya è abituata. È nata a Guadalupe, in un’isola vulcanica, appunto, e solo a 10 anni si è trasferita a Parigi. La nuova console francese (e direttrice del Greno ...Violenza in carcere, protesta il Sappe. L'aggressione ad Aversa contro un operatore della polizia penitenziaria. «L’uomo si è scagliato contro laAgente al rientro ...