Papa Francesco | Covid e guerra in Ucraina hanno reso palese la necessità di riformare il Consiglio di sicurezza dell' Onu

(Di domenica 16 ottobre 2022) AGI - "Quando parliamo di pace e dia livello mondiale, la prima organizzazione a cui pensiamo è quellae Nazioni Unite (l'Onu) e, in particolare, il suodi. Lainha posto ancora una volta in evidenza quanto sia necessario che l'attuale assetto multilaterale trovi strade più agili ed efficaci per la soluzione dei conflitti". Lo scrivenel libro "Vi chiedo in nome di Dio. Dieci preghiere per un futuro di speranza" che uscirà martedì ed oggi è anticipato da La Stampa. "In tempi diè essenziale sostenere che ci serve più multilateralismo e un multilateralismo migliore", enuncia il Pontefice, "L'Onu è stata edificata su una Carta che intendeva dare forma al rifiuto ...

'Chiedo in nome di Dio che si metta fine alla follia crudele della guerra' la cui 'persistenza tra noi' segna 'il vero fallimento della politica': è quanto scrivein un brano del libro 'Vi chiedo in nome di Dio. Dieci preghiere per un futuro di speranza' in uscita martedì, anticipato oggi da La Stampa. 'Al rifiuto esplicito dei miei predecessori, ..."In nome di Dio, fermate la guerra". l'appello lanciato dacon il suo nuovo libro di cui La Stampa pubblica un brano, realizzato alla soglia del decimo anno di pontificato. Nel volume "Vi chiedo in nome di Dio. Dieci preghiere per un futuro di ...Papa Francesco: In nome di Dio, fermate la guerra Anticipiamo un brano del libro che Papa Francesco pubblica alla soglia del decimo anno di pontificato. Nel volume Vi chiedo in nome di Dio… Leggi ...“La crisi fa crescere. Non va ridotta al conflitto, che annulla. La crisi fa crescere”. Lo ha detto il Papa incontrando oggi in Piazza San Pietro i membri del Movimento di Comunione e Liberazione, in ...