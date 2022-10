Paola Egonu | “Suonava l’inno e piangevo dal dolore e per quanto sono ferita”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo il pianto e lo sfogo (ripreso da un tifoso) post Italia-Stati Uniti, partita che è valsa il terzo posto al Mondiale di volley,ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. La campionessa azzurra si è quindi sfogata: “Mi fa ridere pensare a persone che mi hanno chiesto perchéitaliana, mi chiedo perché con la maglia della Nazionale debba rappresentare persone del genere che mi scrivono queste cose. Io ci metto l’anima e il cuore, non manco mai di rispetto a nessuno e fa male”. Continuerà con l’azzurro? “Questo ancora non si sa… Peròfelice di aver avuto questo Mondiale, la prossima estate si vedrà, spero di ripensarci perché abbiamo ancora tanto da fare con questa Nazionale. A gennaio vi farò sapere”. Solo uno stop, non un addio? “Mi farebbe piacere, spero che venga capito. Non sarebbe una ...

RaiNews

...delusione per non aver raggiunto la finale per l'oro si aggiunge nel dopo partita il caso: "... le parole didopo lo sfogo in un video a bordo campo nel quale al suo procuratore diceva "...Un'amarezza ingigantita dal caso -, scoppiato al termine della finalina contro gli Usa. In una conversazione a bordo campo col suo agente, immortalata nel video di un tifoso,si è ... L'Italia è bronzo ma esplode il caso Paola Egonu: "Sono ferita, prendo una pausa. Ma non è un addio" Dopo il pianto e lo sfogo ( ripreso da un tifoso) post Italia-Stati Uniti, partita che è valsa il terzo posto al Mondiale di volley, Paola Egonu ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. La campion ...Un addio rischia di stravolgere lo sport italiano in queste ore. Infatti uno dei nostri talenti più cristallini è pronto a dire addio.