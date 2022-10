Mucche killer del clima? L' invenzione straordinaria con il plauso del principe Carlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Costringere lea indossare delle maschere può sembrare un modo improbabile per cercare di salvare il pianeta dall'inquinamento: ma l'della start up inglese Zelp funziona, e ha ricevuto persino il benestare del, che ne è rimasto affascinato. Nel tentativo di arginare le emissioni, l'azienda ha ideato una tecnologia pioneristica che converte il metano emesso dai bovini in acqua e anidride carbonica. Circa il 95 per cento del metano emesso da una mucca, sostiene l'azienda, proviene da bocca e narici: da qui l'idea di tentare di ridurre le emissioni mettendo un dispositivo simile a una maschera intorno alla testa degli animali. Lo strumento cattura il metano emesso dalla mucca quando espira, il gas passa attraverso un piccolo convertitore catalitico e viene poi rilasciato nell'atmosfera ...