MotoGP | Francesco Bagnaia vince il Mondiale a Sepang se…Le possibili combinazioni

(Di domenica 16 ottobre 2022) Da -91 a +14: ava dato atto di non aver mai smesso di credere neldi2022 anche quando sembrava ormai diventato una chimera. Dopo il Sachsenring il francese Fabio Quartararo sembrava lanciatissimo verso il bis iridato: dopo sole 8 gare il mondo si è capovolto. E dire che oggi il centauro italiano ha addirittura accarezzato la succulenta idea di portarsi a +23: all’imbocco dell’ultimo giro del GP d’Australia si trovava infatti al comando della corsa, mentre l’avversario transalpino era caduto a 17 tornate dalla conclusione. Tuttavia il pilota della Ducati ha scelto giustamente di non prendersi rischi eccessivi ed inutili quando è stato attaccato dagli spagnoli Alex Rins e Marc Marquez, conservando una terza posizione di platino. A questo punto mancano due gare al termine della ...

Alex Rins su Suzuki ha vinto il Gran Premio d'Australia della Moto GP. Terza la Ducati di Francesco Bagnaia che sale così in testa al Mondiale approfittando anche della caduta del rivale per il titolo Fabio Quartararo. Sul podio, al secondo posto, la Honda di Marc Marquez.