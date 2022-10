L' ex colf di Wanda Nara accusa la fidanzata di Maxi Lopez | ecco perché

(Di domenica 16 ottobre 2022) Non finiscono mai i guai per la famiglia di, mesi fata dalla exdi "irregolarità lavorative" . Stavolta a finire nell'occhio del ciclone è la nuova compagna di, ...

Corriere dello Sport

Non finiscono mai i guai per la famiglia diNara , mesi fa accusata dalla exdi "irregolarità lavorative" . Stavolta a finire nell'occhio del ciclone è la nuova compagna di Maxi Lopez, Daniela Christiansson , che al momento aspetta ..."Maltrattamenti", laguida la rivolta controNara: corteo e polemiche Sembra davvero finita. Per sempre. I due, che hanno animato il gossip negli ultimi anni, adesso sono ai ferri corti. L'... Wanda Nara e L-Gante, baci in discoteca: le foto clamorose sui social