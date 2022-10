L’annuncio a sorpresa dei Maneskin da Fazio | «Nel 2023 suoneremo all’Olimpico di Roma e a San Siro a Milano» Ecco le nuove date – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo aver conquistato i palchi e le classifiche di tutto il mondo, e dopo la loro esibizione sul palco dell’Eurovision Song Contest a Torino e dopo il trionfale show al Circo Massimo di, isono tornati in tv, ospiti di Fabioa Che tempo che fa, hanno annunciato ache suoneranno il 20 luglio allo Stadio Olimpico di, e il 24 luglio allo stadio di San. La bandna si è esibita sulle note del loro ultimo singolo, The Loneliest. Un brano che, come spiegato dal frontman Damiano David a Rolling Stone «assieme a Coraline è la canzone più personale che ho scritto», spiegando che «gli altri membri del gruppo ricevevano i loro amici, la mia ragazza invece era malata e non poteva venire a trovarmi: mi mancava ...