Iran | manifestanti scendono in strada a sostegno della rivolta nel carcere di Evin e urlano “morte a Khamenei”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo lo scoppioe dell’incendio neldidi Teheran, icontro il regimeiano sono scesi ine si sono diretti verso la prigione. Sui social sono numerosi i video che mostrano centinaia di persone in, con le auto ferme urlare ““. Tra loro ci sono anche i parenti dei detenuti, in gran parte prigionieri politici, che hanno cercato di raggiungere ilper sapere le condizioni dei proprio cari. Le forze di polizia hanno lanciato lacrimogeni direttamente sulle auto deiL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel carcere in questione sono detenuti prigionieri politici e diversiarrestati nell'ultimo mese per le proteste organizzate dopo la morte di Mahsa Amini , la 22enne uccisa sotto la ...In fiamme Evin, la prigione più famigerata dell', dove sono rinchiusi migliaia diarrestati nelle tre settimane di rivolta (tra cui con ogni probabilità la giovane romana). Le autorità hanno detto che la situazione è 'completamente ... Iran, manifestanti scendono in strada a sostegno della rivolta nel carcere di Evin e urlano "morte a… Gli Stati Uniti sono accanto alle coraggiose donne dell'Iran. Lo ha detto Joe Biden ad un evento ad Orange County, in California, dove erano presenti dei manifestanti che sorreggevano dei cartelli con ...