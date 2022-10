Il Chelsea sogna un nuovo colpo alla Jorginho | Potter vuole Lobotka

(Di domenica 16 ottobre 2022) Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, citando i media inglesi, ildiavrebbe messo nel mirino Stanislav. Le grandi prestazioni del centrocampista azzurro non sono passate inosservate e gli inglesi starebbero pensando ad un’operazione stile, quando qualche anno fa l’ex azzurro fece le valigie per dirigersi proprio al. Nelle ultime settimane si è discusso sulla possibilità di rinnovo percon un ritocco all’ingaggio e la durata di questo fino al 2025. Il Napoli deve fare attenzione alle pretendenti e tutelarsi rinnovando il contratto dello slovacco il prima possibile se nonincombere in brutte sorprese. Ad oggi il rendimento difa invidia a pochissimi centrocampisti al mondo ed ecco ...

DAZN

Ma Spalletti, che evita di gonfiare il petto per non incendiare un ambiente cheil terzo ... Schiuma rabbia il Milan di Pioli dopo le disavventure arbitrali col. La squadra è però in ...Con 12 punti e una differenza reti di +13 il Napoli oralegittimamente anche il primo posto ... 6 punti (dr 0) Eintracht Francoforte: 4 punti (dr - 3) GIRONE E, LA CLASSIFICA: 7 punti (dr ... Koulibaly: "Napoli fa sognare, un po' mi manca" Paolo Casarin, ex arbitro internazionale, ha commentato così al Corriere della Sera il rigore concesso al Chelsea contro il Milan: "Rigore sì o rigore no Risposta secca: no.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...