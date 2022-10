Dino Buzzati | il surrealista della scrittura definito il Kafka italiano

(Di domenica 16 ottobre 2022), il: una fra le personalità artistiche italiane più eclettiche del Novecento. L’onirico autoreletteratura italiananasce il 16 ottobre 1906 nei pressi di Belluno. Sin dalla prima infanzia si manifestano gli interessi che accompagneranno lo scrittore per tutta la vita. L’amore per la poesia e la musica, a cui dedicherà un intenso studio dal violino al pianoforte; il disegno, e l’amore sconfinato per la montagna. A quattordici anni perde il padre, tanto amato dal giovane, per via di un tumore al pancreas; l’evento lo sconvolge particolarmente: per molto tempo, temerà di essere colpito dallo stesso male. Frequenta il Liceo Parini di Milano, ...

Libreriamo

- Santo Sant'Edvige Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1854 Oscar Wilde 19061953 Paulo Roberto Falcao Link Sponsorizzato - Proverbio Un uomo senza prudenza tanto vale, quanto la minestra senza sale - Accadde oggi 2008 inizia lo spegnimento del segnale analogico ...o l'incanto del mondo'; a febbraio, il 14 e 15, va in scena 'Il medico dei pazzi' con l'adattamento di Eduardo Scarpetta e la regia di Claudio Di Palma; il 28 e 29 marzo invece Massimo ... Dino Buzzati e la scrittura salvifica in "Tre colpi alla porta" In occasione dell'anniversario della nascita di Dino Buzzati, vi proponiamo uno stralcio di "Tre colpi alla porta, ovvero precaria situazione di mio fratello il postino", un poemetto in cui l'autore i ...Mostra dedicata a Dino Buzzati. L’esposizione è inserita tra gli eventi in programma in tutta Italia per celebrare il cinquantenario della scomparsa del poliedrico autore.