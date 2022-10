Calcio | Serie A | Spezia-Cremonese 2-2**

(Di domenica 16 ottobre 2022) La, 16 ott. - (Adnkronos) - Pareggio per 2-2 tranel match valido per la decima giornata diA, disputato allo stadio 'Picco' di La. Al vantaggio degli ospiti con Dessers al 2', replicano Nzola al 19' e Holm al 22'; definitivo 2-2 di Pickel al 52'. In classifica i liguri sono al 14° posto con 9 punti, mentre i lombardi penultimi a quota 4.

Pareggio, 2 - 2, tra Spezia e Cremonese, in un match valido per la decima giornata diA. Al vantaggio iniziale degli ospiti con Dessers (2') hanno risposto Nzola (19') e Holm (22') nel primo ...Terminano con due pareggi le partite del decimo turno di Serie A in programma domenica alle 15: Lazio e Udinese non si superano mai e chiudono sullo 0-0, lo Spezia pareggia invece 2-2 contro la Cremon ...(BARI CALCIO) Oggi non è arrivata la nostra solita prestazione ... allo stadio San Nicola nel match valevole per la nona giornata d'andata del campionato di Serie B. Ottima tenuta difensiva dei ...