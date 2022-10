Anticipo Juve a gennaio | scambio e addio immediato

L' Inter non si ferma più e batte 2 - 0 la Salernitana a San Siro nell'dell'ora di pranzo del decimo turno di Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi , rigenerati ...riscavalcano lae si ...Napoli, Milan, Lazio e Inter sono pronte a sfidarsi a distanza per un posto al sole, ovvero la vetta della classifica attualmente occupata dall' Atalanta , vittoriosa in rimonta nell'contro ...Nell'anticipo delle 12,30 l'Inter di Simone Inzaghi ha battuto la Salernitana per 2-0 grazie alle reti di Lautaro e Nicolò Barella. Con questa vi ...In occasione del gol realizzato dalla Juventus su calcio d'angolo ci sono grandi demeriti della retroguardia del Torino ...