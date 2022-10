Tu Si Que Vales 2022 | Duo in motion video e gallery

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nella quinta puntata di Tu Si Quedi stasera, 15 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione di Duo in, coppia di acrobati di 27 e 28 anni tedeschi che si è esibita sulle note di “Completamente” dei TheGiornalisti. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per loro, quattro sì e il 97% del gradimento della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di Duo innella puntata di Tu Si Quedi stasera.Duo ina Tu sì quefirst ...

Un inizio puntata scoppiettante stasera a Tu Sìper la povera Sabrina Ferilli . Ma no, stavolta il pestifero Giovannino non c'entra nulla. Quando uno dei concorrenti ha proposto un gioco di prestigio ai presenti nessuno avrebbe potuto ...Gerry Scotti e lo scherzo a Sabrina Ferilli a Tu siPaura a Tu sìper Gerry Scotti durante la performance di un mago. Ma è durata poco per i telespettatori, il tempo di capire che era uno scherzo per Sabrina Ferilli . " Fingi di ...Nella quinta puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 15 ottobre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione di Bello e Annaliese Nock, padre e figlia provenienti dagli Stati Uniti che si sono esibiti u ...Gerry Scotti ferito: choc e paura a Tu si que vales, ma è uno scherzo a Sabrina Ferilli che s'infuria con Maria De Filippi. "Sono giochi del ca*zo" ...